Николай Димитров: Общината инвестира в спорта и печели бъдещето на младите

552
Медалистите триумфират с клуба в Стара Загора.

СКП „Златно слънце" Несебър се представи успешно на държавен турнир

Състезателите на Спортен клуб по плуване „Златно Слънце" Несебър възрастовата група е 7 -8 години, завършиха успешно участието си в държавния турнир по плуване „Русалка", който се проведе в Стара Загора с участието на над 400 състезатели от 26 клуба от цялата страна. Отличия за клуба спечелиха Борис Иванов – златен медал на 50 м бруст и бронзов медал на 50 м делфин и Велислав Мишев – бронзов медал на 50 м гръб.

В турнира участие взеха: Велислав Мишев; Борис Иванов; Симеон Райков; Алекс Минков; Радослава Цветанова; София Ценова; Джорджия Димчева; Самуил Кочев; Мартин Раев; Ник Тачев; Антонио Куршумов;
Светозар Райков.

Отборът се представи на много добро ниво, като всички състезатели показаха отлична подготовка и подобриха личните си времена. Това е ясен показател за ефективността на тренировъчния процес и за последователната работа на треньорския екип. Състезателите демонстрираха дисциплина, мотивация и силен състезателен дух.

„Успехите на нашите млади спортисти са резултат от постоянство, труд и силна мотивация за победа. Достойното им представяне на национално ниво е повод за гордост за града ни. Развитието на спорта е сред основните приоритети в политиката на Община Несебър. Инвестираме целенасочено в изграждане и модернизация на спортната инфраструктура, подкрепяме местните клубове и създаваме условия за активно участие на децата и младите хора в спортни дейности. Успехите на нашите състезатели са резултат именно от тази последователност – съчетание между труд, талант и институционална подкрепа", коментира кметът Николай Димитров.

Ръководството на клуба изразява благодарност към всички състезатели за тяхното представяне и усилия. Работата продължава с още по-голяма мотивация и стремеж към нови успехи.

