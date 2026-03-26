Илияна Йотова: Тракийските българи са мяра за достойнство и благородство

Тракийските българи са мяра за достойнство и благородство. От тяхната изстрадана историческа мъдрост черпим, че помирението и прошката са единственият път към траен мир, разбирателство и по-добро бъдеще за децата ни. Това заявява в поздравителния си адрес по повод Деня на Тракия президентът Илияна Йотова.

В Деня на Тракия си припомняме себеотрицанието на поколения просветители и революционери, славната Одринска епопея и победите на българския воин, преживяваме отново страшното лято на 1913 година и превратностите на дългия и безжалостен XX век. Оживява споменът за върволиците от бежанци, за разорените бащини къщи и изоставените ниви, за безмилостно заличеното българско присъствие в родна Тракия, подчертава президентът.

Държавният глава заявява, че всяка година на 26 март тракийците почитат своите храбри предци, отправят зов за справедливост и издигат глас срещу забравата. „Макар и изтръгнати от корен от своята земя, в душите си дедите ни никога не напуснаха Беломорието. Не позволиха да се скъса невидимата връзка с бащините огнища, не изоставиха надеждата, че рано или късно копнежът им за справедливост ще намери своето удовлетворение", отбелязва президентът.

Държавният глава изразява признателност към Съюза на тракийските дружества в България с председател Красимир Премянов за неуморните усилия да поддържа жива тракийската кауза, за да достигне тя като скъп завет и до нашите деца. „Чрез хора като Вас българският дух, родовата и националната ни памет устояват на времето", казва още президентът. Тя отново уверява тракийските българи в неизменната подкрепа на президентската институция за подкрепа на тяхната кауза за отстояване на историческата истина и правдивите им искания.