Триумф на момичетата на баскетболния клуб „Свети Влас" в зала „АРЕНА Несебър"

През изминалата седмица в зала „Арена Несебър" състезателките до 13 години на БК „Свети Влас" записаха две изключително важни победи - срещу силните отбори на БК „Черно море Одесос" - Варна и БК „Берое" -Стара Загора. Срещите демонстрираха както спортно-техническите умения на отбора, неговия характер, дисциплина и колективен дух.

С постигнатите успехи отборът на БК „Свети Влас" се изкачи на второ място във временното класиране на зона „Изток", с впечатляващ актив от 8 победи и само 1 загуба от началото на сезона. Постижението на момичетата е резултат както последователната работа, труда на състезателките, така и на отделеността на треньора Стоян Велков.

Пред отбора предстои последен и решаващ мач срещу БК „Дунав" -Русе, който ще има ключово значение за крайното класиране и за участието във финалите на държавното първенство. Срещата ще бъде предизвикателство за тима, но и възможност младите баскетболистки да затвърдят отличното си представяне през сезона.

Община Несебър изразява своята подкрепа към състезателките и треньорския щаб и им пожелава успех в предстоящия двубой.