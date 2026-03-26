„Винаги така сме го правили“ – мисленето, което Yettel променя advertorial icon

1968
Виктория Лазарова и Васил Граматов от Yettel

Как културата на развитие помага на Yettel да спечели отличието Top Employer за трета поредна година

„Винаги така сме го правили“. За Виктория Лазарова, мениджър „Развитие на търговската мрежа“ в Yettel, това е една от най-скъпоструващите фрази в бизнеса. Когато я чуе, тя винаги задава един и същ въпрос: „И какво печелим от това?“. Без него утвърдените модели на работа рядко се поставят под съмнение, а възможностите за развитие лесно се пропускат.

Именно това е една от причините Yettel целенасочено да насърчава критичното мислене и нагласата за растеж – тема, по която компанията активно работи през последните няколко години. Сред ключовите инициативи е програмата Growth Mindset, чиято цел е да формира този начин на мислене в екипите.

Програмата, заедно с цялостния подход на Yettel към обучението и развитието, допринасят и за поредното международно признание. За трета поредна година телекомът получава сертификата TopEmployer за високото качество на работодателските си практики. Тази година компанията постига най-високия си досега резултат, което я нарежда сред топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа в категорията средни по размер компании.

Едни от областите, в които Yettel отчита най-голям прогрес – с ръст от средно близо 10 процентни пункта, са именно „Обучение и развитие“ и „Въвеждане в представянето“.

Виктория Лазарова има пряко участие и в двете. Тя е един от посланиците на програмата GrowthMindset, чиято роля е да споделят с останалите мениджъри конкретни техники за формиране на нагласата за растеж.

В основата на програмата стои разбирането, че уменията не са фиксирани, а могат да се развиват чрез непрекъснато учене и търсене на нови решения. „В такава среда грешките не се възприемат като провал, а като възможност да се намери по-добър подход“, разказва Виктория.

Инициативата се появява в отговор на стратегията на компанията за дигитална трансформация. „Подобна промяна не се изчерпва само с внедряването на нови технологии. За да бъде устойчива, тя изисква различна нагласа и нов начин, по който хората работят заедно“, споделя тя. Затова през 2024 г. компанията започва серия от обучения за мениджъри с участието на международни лектори, посветени на нагласата за растеж.

През 2025 г. инициативата е надградена с по-силен фокус върху практическото приложение на наученото. Виктория и още шестима нейни колеги преминават сертификация и започват да провеждат обучения за лидери на екипи в компанията. В тях се включват близо 160 души, които прилагат наученото върху реални бизнес казуси – от подготовката за въвеждането на еврото до инициативи за повишаване на ангажираността към мобилното приложение Yettel и мотивацията на служителите в търговската мрежа.

„Истинската промяна в екипите, в които се създава нагласа за растеж, се вижда в начина, по който започват да мислят и да говорят за проблемите. Когато ученето се превърне в ценност, те много бързо спират да търсят виновни – започват да задават въпроси и да се учат от резултатите“, казва тя.

От теория към практика

Като отговорна за обученията в търговската мрежа, Виктория стои и зад друга ключова инициатива – YettelSuperheroJourney, която цялостно трансформира подхода към обученията в магазините.

Програмата обхваща всички етапи от развитието на служителя – от онбординга на новопостъпилите през развитие на опитните експерти и лидерите на екипи. „Съчетаваме дигитални обучения и практика в реална среда с коучинг и менторство. На практика, това е цялостна EdTech(Education Technology) програма за онбординг, развитие и лидерство“, обяснява Виктория, като подчертава и голямата бизнес цел – осигуряване на отлично клиентско изживяване.

В рамките на инициативата Yettel дигитализира над 50 обучения и изгражда автентичен демо магазин в централния си офис, където новопостъпилите преминават през симулации на различни клиентски казуси.

През 2025 г. програмата обхваща близо 800 служители от магазинната мрежа, като над 70% от участниците заявяват, че биха я препоръчали на нов колега – резултат, който показва практическата ѝ стойност.

Балансът – най-добрата инвестиция в хората

Обучителните програми са само част от практиките, които стоят зад отличието Top Employer. Важна роля играе и wellbeing стратегията на компанията. И тук телекомът постига по-добър резултат спрямо миналогодишната си сертификация.

Сред добрите практики се откроява възможността за едномесечен платен отпуск при натрупан стаж в компанията.

От него се възползва Васил Граматов, главен архитект в IT, който е част от компанията повече от десет години. Той решава да използва този месец, за да се откъсне от работния ритъм и да прекара повече време в пътуване. През това време посещава някои от любимите си места в България – Пловдив, Боровец, Банско, Свети Влас и Несебър.

„Такъв месец ти дава рядката възможност да излезеш от ежедневния ритъм и да погледнеш работата си отстрани. Връщаш се с нова перспектива и готовност за следващите предизвикателства“, разказва той.

Именно такива практики показват какво стои зад отличието TopEmployer – среда, в която развитието на хората и балансът присъстват с еднаква важност. 

