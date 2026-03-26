На 22 април 2026 г., когато светът отбелязва Деня на Земята, в община Върбица ще се проведе нестандартно и вдъхновяващо събитие, посветено на природата, креативността и отговорното мислене. Инициативата „Екодефиле: Модата на бъдещето 2026“ ще събере деца от детските градини и училищата в общината, които ще представят авторски костюми, изработени изцяло от рециклирани материали.

Събитието е част от последователната и активна политика на общинското ръководство за насърчаване на екологичното мислене сред младите хора и има за цел да покаже, че отпадъците могат да бъдат превърнати в изкуство, като същевременно се възпитава у децата отношение към опазването на околната среда. Кметът на общината инж. Мердин Байрям нееднократно е подчертавал, че изграждането на отговорно отношение към природата започва още от най-ранна възраст, а подобни инициативи дават възможност децата не само да учат, но и да бъдат активни участници в положителната промяна.

Участниците ще имат възможност да разгърнат въображението си, използвайки разнообразни материали – хартия, пластмаса, текстил, капачки и други, които получават нов живот под формата на оригинални модни решения.

Екодефилето ще се проведе от 10:00 часа на площад „Веригава“ пред читалището в града. Организаторите са подготвили и състезателен елемент, като ще бъдат връчени награди за най-креативен костюм, най-оригинална идея и любимец на публиката.

Желаещите да се включат могат да се запишат до 15 април 2026 г., като участие е възможно както за групи от детски градини и училища, така и за индивидуални проекти – включително съвместни инициативи между родители и деца.

Събитието обещава не само да забавлява, но и да вдъхновява, показвайки, че устойчивото мислене може да върви ръка за ръка с творчество и стил. Организаторите отправят призив към всички млади участници да докажат, че бъдещето на планетата може да бъде създадено с въображение, грижа и малки, но значими действия.