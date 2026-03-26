ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Евакуираха сградата на общината в Разград заради пожар (Видео)

30492
Евакуираха сградата на общината в Разград заради пожар СНИМКА: Фейсбук

Пожар гори на покрива на сградата на общината в Разград.

Комисар Емилиян Станев, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Разград, съобщи пред БТА, че на мястото са два екипа пожарникари, а всички служители и посетители на сградата са евакуирани. Комисар Станев посочи, че причината за инцидента все още се изяснява.

Зам.-кметът Елка Неделчева заяви, че всички хора са евакуирани в безопасност и няма опасност за живота им. „Органите на пожарната си вършат необходимото и считам, че не трябва паника да се създава", каза Неделчева. По думите ѝ е възможно инцидентът да е свързан с ремонтни дейности, извършвани в сградата, но към момента информацията е ограничена.

Областният управител Огнян Обрешков потвърди, че всички етажи са проверени и няма пострадали. „Ние сме проверили нашите етажи – всички са навън. Ще се справим с ситуацията", добави той.

Причината за пожара все още се изяснява, а екипи на пожарната продължават работа на място.

Евакуираха сградата на общината в Разград заради пожар СНИМКА: Фейсбук

Публикувахте от Berrin Ali в Четвъртък, 26 март 2026 г.

