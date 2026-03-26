Променят движението на влаковете между Пловдив, Хисаря и Карлово

БДЖ ще вози с автобуси пътниците между Долна махала и курортния град

от 1 април до 30 юни няма да се движат директните тренове от Хисаря за Карлово и от Пловдив до Хисаря

Временни промени в движението на влаковете между Пловдив и Хисаря, както и между Хисаря и Карлово ще бъдат въведени за периода от 1 април до 30 юни 2026 г., информира БДЖ. Причините са технологични, свързани с реорганизирането на обслужването и с цел оптималното използване на наличния подвижен състав.

През посочения период всички пътнически влакове, които се движат в участъка между Долна махала и Хисаря, ще бъдат обслужвани с автобусен превоз.

За пътуващите от и до Хисаря автобусите ще превозват клиентите на БДЖ в участъка между Хисаря и Калояново, вместо както по разписанието на влаковете между Хисаря и Долна махала. По тази причина всички пътници от и до Хисаря ще осъществяват връзка с влаковете, които се движат между Пловдив и Карлово, в гара Калояново.

Поради въведените промени няма да се движат и директните крайградски пътнически влакове № 82270 от Хисаря за Карлово и № 82272 от Пловдив за Хисаря. Вместо това, на тяхно място ще бъде осигурено обслужването с новоназначен крайградски пътнически влак № 82280 от Пловдив за Карлово, който ще заминава от гара Пловдив в 06:00 ч. и ще пристига в гара Карлово в 07:25 ч. Този влак ще се движи в работни дни и ще осъществява задължителна връзка в гара Калояново с автобусите по маршрута между Хисар, Долна махала и Калояново.

БДЖ се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство!