Списък с имена и много пари за гласове откриха в дома и колата на мъж от Сухиндол



63-годишен мъж от Сухиндол е задържан. В дома му е открит списък с имена, а в автомобила му - немалка сума в евро и долари.

Рано тази сутрин служители на РУ – Павликени са извършили проверка в жилище в Сухиндол, обитавано от 63-годишен мъж, известен на полицията и осъждан. В една от стаите е установен списък с имена и изписани парични суми срещу всяко от тях. В автомобил, ползван от него, е установена немалка сума в евро и щатски долари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, съобщи полицията.

Трима са задържани, разкрити са 7 престъпления, издадени са 8 предупредителни протокола при спецакция за противодействие на конвенционалната престъпност и за предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, започнала рано тази сутрин на територията, обслужвана от РУ – Стражица. Проверени са 17 адреса, 69 автомобила, 150 лица, 3 заложни къщи и 2 пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в селата Кесарево, Бряговица, Асеново и Камен. Образувани са 3 бързи производства за притежание на наркотични вещества, в тази връзка са задържани и трима души. Установен е един издирван. Разкрити са 7 кражби. Съставени са 11 акта по Закона за гражданската регистрация, 8 предупредителни протокола във връзка с нарушения на изборното законодателство, съставен е 1 акт по Закона за движение по пътищата и са наложени 14 глоби по фиш. Връчени са 15 електронни фиша и 4 наказателни постановления. Операцията е реализирана с участието на служители от РУ – Стражица, ОДМВР – В. Търново и ЗЖУ – Русе.

До момента в ОДМВР – Велико Търново са постъпили 25 сигнала за изборни нарушения, на 17 от тях съответните прокуратури са постановили откази за образуване на досъдебни производства, съобщи на брифинг директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар Мариян Лонгинов.

Действията на полицията за предотвратяване нарушения на изборното законодателство продължават.