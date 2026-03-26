Полицията провери сигнал за купуване на гласове във врачанското село Бутан

За сигнал за купуване на гласове в село Бутан съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР Враца. При проверка в магазин за хранителни стоки в селото е намерен списък с имена на жители, на които е обещано опрощаване на дългове (вересии), в замяна на което същите трябва да упражнят избирателното си право на глас в полза на определен кандидат или политическа партия.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 167, ал. 3 от Наказателния кодекс - ако някой организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, или да гласува на референдум по определен начин, се наказва с лишаване от свобода от една до седем години и с глоба от 10 хиляди до 25 хиляди лева.

Според предоставените от ОДМВР-Враца данни от началото на предизборната кампания са получени 40 сигнала за нарушаване на изборните правила, образувани са 42 преписки, които са предадени в Районна прокуратура-Враца.

