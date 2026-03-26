Отлага се концертът на Ара Маликян в Русе

Новата дата за шоуто на световноизвестния цигулар ще бъде обявена допълнително

Организационният екип на 65. МФ „Мартенски музикални дни" със съжаление съобщава, че планираният за 27 март /петък/ от 19:00 ч. в зала „Арена Русе" концерт на Ара Маликян се отлага поради внезапно заболяване на световноизвестния цигулар.

Екипът на Маликян официално уведоми организаторите, че поради здравословното състояние на музиканта, той не е в състояние да осъществи предстоящото събитие.

В момента се водят активни преговори с мениджмънта на артиста за нова дата, която ще бъде обявена в най-кратки срокове. Всички закупени билети ще важат за новата дата без презаверка.

За тези, които няма да имат възможност да присъстват на новата дата, ще бъде създадена организация за възстановяване на сумите по установения ред на съответната платформа. Подробна информация за процедурата по връщане на билетите ще бъде публикувана на страницата на Община Русе, на официалния сайт на фестивала (www.marchmusicdays.bg), на сайта на билетния оператор и в социалните мрежи, след уточняване на техническите детайли. Билетният оператор ще изпрати уведомителни имейли към закупилите билети с точни инструкции относно процедурата за възстановяване на суми.

Организаторите на „Мартенски музикални дни" и екипът на Ара Маликян поднасят своите искрени извинения за причиненото неудобство на хилядите почитатели и благодарят за разбирането