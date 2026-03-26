Гюров: Подготвяме мерки, които да успокоят гражданите и бизнеса

Служебният кабинет полага сериозни усилия да подготви мерки, които, от една страна, да не застрашават фискалната сигурност, а от друга страна, да дадат спокойствие на гражданите и бизнеса, че правителството има ясен отговор на кризата, който да пресече негативните ѝ ефекти. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на срещата му с представители на браншовите организации в земеделието и животновъдството, цитиран от правителствената информационна пресслужба.

Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но за нас това не е оправдание, а стимул да направим повече. Целта ни е да разговаряме с най-много браншове и на тази база да подготвим различен, целенасочен подход в отговор на кризата, каза Гюров.

Дискусията е част от широкия диалог на служебния кабинет при подготовката на цялостния пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток и отражението ѝ върху гражданите и бизнеса в България. Премиерът Гюров каза още, че ситуацията се следи непрекъснато и анализира в дълбочина от Министерския съвет с оглед навременното активиране на мерките.

Служебният премиер отбеляза и ролята на контролните органи като Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, които също активно следят веригите на доставки и проверяват за непазарно изкривяване на цените. Андрей Гюров припомни, че на европейско ниво ситуацията се наблюдава внимателно от Европейската комисия. „Намираме се в една обща лодка и е важно да предотвратим задълбочаване на кризата, доколкото е възможно“, каза Гюров и изрази надежда да не се стигне до сериозни шокове за световната икономика.

Служебният министър-председател Андрей Гюров обсъди в сряда с финансови експерти мерките срещу ефектите от кризата в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук. На срещата беше отбелязано, че на този етап банковият сектор не е пряко засегнат от ситуацията в Близкия изток.