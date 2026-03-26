Нанков: Опонентите ни само говорят, ние чухме тревогите на кметовете

Докато опонентите ни само говорят, надпреварват се по остроумие, сипят обиди и тровят обществената среда, ние от ГЕРБ, с лидерството на Бойко Борисов, за пореден път чухме тревогите на българските общини. Това написа във фейсбук профила си Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво още пише той:

И чрез удължителния бюджет, приет в последните дни на отиващото си Народно събрание, разрешихме огромен проблем, който беше надвиснал над местните власти като Дамоклиев меч - липсата на възможност да се разплащат. Това не беше съобразено от служебната власт, въпреки уверенията на финансовия й министър, че се е разбрал с НСОРБ. Направихме го ние, с подкрепата на колеги от още няколко партии. Защото ГЕРБ-СДС е доказал, че не дели кметовете на "наши" и "ваши". И работим със съзнанието, че във всички общини има симпатизанти на различни партии. Но всички имат право на по-добър живот.