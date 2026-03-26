При специализирана полицейска акция в област Монтана са установени 18 престъпления

Специализираната полицейска операция за противодействие и предотвратяване на нарушения на изборното законодателство e проведена на 25 март т.г. в област Монтана Разкрити са 18 престъпления – престъпления против политическите права на гражданите, притежание на наркотични вещества и незаконно оръжие, притежание на предмети с белези на културно-исторически ценности, кражби, съхранение на незаконно добити дърва за огрев и други.

В Монтана е намерена тетрадка със списъци с имена и парични суми са иззети от къщата на 22-годишен жител в квартал „Кошарник". Той е задържан за 24 часа.

В Бойчиновци е открит револвер без фабричен номер и идентифициращи данни от частен имот в село Ерден, обитаван от 60-годишен местен жител.

Служители от Чипровци са установили 28-годишен рецидивист, откраднал храни на стойност 1000 евро от магазин в село Превала. Част от откраднатите стоки са върнати.

Съхранение на незаконно добити дърва за огрев е установено в частен имот в село Габровница.

52-годишен рецидивист и две момичета, на 17 г. и 14 г., от Лом са задържани за 24 часа за притежание на наркотични вещества. От обитавания от тях имот са иззети общо 629,51 грама суха листна маса, реагираща на амфетамин, 257,6 грама канабис и 19,10 грама амфетамин. В нощно шкафче в същото помещение е намерен и двоен лист от тетрадка, представляващ списък с изписани имена на лица и цифри срещу тях.

Полицаи в Брусарци върнаха откраднат велосипед на 15-годишния му собственик в село Крива бара, който той оставил пред дома си. Като извършител е установен 25-годишен местен жител.

53-годишен жител на Вършец е задържан за 24 часа по подозрение за купуване на гласове. При извършено претърсване в обитавания от него имот в кв. „Изток" са намерени и иззети тефтер с изписани имена на хора и срещу тях различни парични суми и 5 дебитни карти на жители от квартала, нямащи роднинска връзка с него.

Служители на РУ-Вършец върнаха портмоне с пари, забравено от 17-годишната му собственичка пред хипермаркет в града. Установена е 20-годишна от местния квартал „Изток", която признала, че похарчила за лични нужди намиращите се в него 85 евро.