Братът на Ружа Игнатова намекна, че тя може да е жива

"Създателите на сериала за сестра ми Ружа Игнатова са сменили имената на всички герои с изключение на нейното. И това вече обяснява много неща".

Така коментира пред "България Днес" скорошната премиера на поредицата за Криптокралицата нейният брат Константин Игнатов.

Сериалът на немската телевизия ZDF "Вземи парите и бягай" "смесва документалистика и художествена измислица" - подход, с който продуцентите се застраховат и подчертават това в медиите.

"Продуцентите на този сериал трябва да са наясно защо са променили имената. Сестра ми е с името си, защото са разчитали, че няма да се покаже заради този филм", коментира пред вестника Игнатов.

С тези думи обаче той де факто за първи път "се изпуска" публично, че създателката на пирамидата OneCoin може би е жива.

Досега братът на Ружа Игнатова упорито твърдеше, че няма представа каква е нейната съдба след мистериозното й изчезване на 25 октомври 2017 г. Единственото, което повтаряше като мантра Игнатов, бе, че е купил самолетен билет на сестра си за полет до Атина и оттогава повече нито я е виждал, нито е комуникирал по какъвто и да било начин с нея.

Обаче се появи леко противоречие. Преди няколко години пред чужди медии братът на най-издирваната жена на планетата каза, че самолетният билет, който е купил на Ружа, е бил за полет до Виена, а след това тя е трябвало да лети за Атина. Което означава, че следите на Криптокралицата се губят в австрийската столица.

Тази подробност липсва в сериала, може би защото известната версия е, че Игнатова лети от София за Атина, а не за Виена.

"На мен също са ми дали друго име в сериала. Това не съм аз, а някаква измислена фигура. В противен случай сигурно щях да ги дам под съд", каза още Игнатов пред "България Днес" по повод на "Вземи парите и бягай".

Братът на "авторката" на една от най-успешните понци схеми в новата история обяви, че след това изявление спира комуникацията си с българските медии.

