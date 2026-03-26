Ректорът на СУ прекрати договорите на ръководството на Медицинския факултет

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев прекрати договорите на декана и на заместник-деканите на Медицинския факултет, съобщават от пресцентъра на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

От СУ информират, че ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев е имал срещи с Контролния съвет и с ръководството на Медицинския факултет на СУ. На тях са обсъдени предстоящите процедури във връзка със становището на Контролния съвет, който не приема за законосъобразно свиканото и проведено Общо събрание на Медицинския факултет на 24 ноември 2025 г., не приема за законосъобразни проведените избори за органи на Медицинския факултет като структурно звено на Софийския университет и препоръчва да бъде проведено ново Общо събрание.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет, проведено на 26 март 2026 г., по предложение на ректора проф. Георги Вълчев беше гласувано решение за следните мерки, произтичащи от становището на Контролния съвет: за обявяване за незаконосъобразно свиканото и проведено Общо събрание на Медицинския факултет от 24 ноември 2025 г., обявяване за незаконосъобразно проведен избора за декан на Медицинския факултет и възлагане на ректора да назначи временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет и да свика заседание на Общо събрание на Медицинския факултет (съобразно чл. 29, ал. 2, т. 2 и т. 4 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет).

Съгласно решението на Академичния съвет на Софийския университет ректорът прекрати договора на доц. д-р Десислава Лазарова като декан на Медицинския факултет и договорите на проф. Любомир Спасов и на проф. Геновева Златева като заместник-декани на Медицинския факултет.

В следващите дни ректорът ще издаде заповед, с която ще назначи служебен декан и ще насрочи дата за провеждане на ново Общо събрание на Медицинския факултет.

Служебният декан и председателят на Общото събрание проф. Геновева Златева ще трябва в срок от един месец да уточнят списъчния състав в съответствие с препоръката на Контролния съвет и да подготвят новото Общо събрание на Медицинския факултет, на което да бъдат избрани нови органи за управление на факултета.

От април 2025 г. специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет е в процедура по акредитация. Когато Софийският университет получи и се запознае с акредитационния доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация, ще предприеме всички необходими действия за отстраняване на констатирани нередности и изпълнение на направени препоръки, се казва в съобщението.