Нов началник на Районното управление на МВР в Септември

Със заповед на главния секретар на МВР от днес главен инспектор Златко Сестримски е временно преназначен на длъжността началник на Районно управление гр. Септември. Той бе представен пред състава на управлението от директора на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Сълко Литов.

Главен инспектор Сестримски е на 53 години и е в системата на МВР от 1991 година. Той е преминал през различни младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности както в РУ-Септември, така и ОДМВР-Пазарджик. Преди да оглави районното управление, е бил служител на Дирекция „Вътрешна сигурност" в МВР. Досегашният началник на управлението Александър Терзиев остава да работи в него на друга длъжност.