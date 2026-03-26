19 кандидати за депутати са с двойно гражданство

19 от кандидатите за депутати са с двойно гражданство. От тях осем са жени.

Последните промени в конституцията позволиха за народни представители да бъдат избирани и българи с второ гражданство, ако през последните 18 месеца са живяли у нас. От тогава имаше два вота - през юни и октомври 2024 г., но тогава такива кандидати нямаше.

Днес Централната избирателна комисия показа как ще изглеждат бюлетините за гласуване за изборите на 19 април.

Новите методически указания ще са различни от преди, като са с повече илюстрации и са разпределени в четири книжки, а не в една. От тях всяка е посветена на различните етапи на изборния процес - преди, по време на и след изборния ден.

Седем представители на партии и неправителствени организации са заявили желание да участват в процеса по удостоверяване на машините.

Постъпили са почти 61 хиляди заявления за гласуване в чужбина. Предстои до края на месеца ЦИК да определи къде ще бъдат секциите за гласуване зад граница.