Полицаи откриха канабис и амфетамин в тайник на жи...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
19 кандидати за депутати са с двойно гражданство

Весела Бачева

[email protected]

Заместник-председателката на ЦИК Росица Матева Снимка: Румяна Тонева

19 от кандидатите за депутати са с двойно гражданство. От тях осем са жени.

Последните промени в конституцията позволиха за народни представители да бъдат избирани и българи с второ гражданство, ако през последните 18 месеца са живяли у нас. От тогава имаше два вота - през юни и октомври 2024 г., но тогава такива кандидати нямаше.

Днес Централната избирателна комисия показа как ще изглеждат бюлетините за гласуване за изборите на 19 април.

Новите методически указания ще са различни от преди, като са с повече илюстрации и са разпределени в четири книжки, а не в една. От тях всяка е посветена на различните етапи на изборния процес - преди, по време на и след изборния ден.

Седем представители на партии и неправителствени организации са заявили желание да участват в процеса по удостоверяване на машините.

Постъпили са почти 61 хиляди заявления за гласуване в чужбина. Предстои до края на месеца ЦИК да определи къде ще бъдат секциите за гласуване зад граница.

ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева

Заместник-председателката на ЦИК Росица Матева Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева
ЦИК показа бюлетините за изборите на 19 април Снимка: Румяна Тонева

