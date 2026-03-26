Пуснаха без обвинение зрелищно арестувания за купуване на гласове бивш общински съветник от Пловдив

Шефът на полицията обяви, че в дома му имало "немалка сума в евро за стандартите на живот в България", Айри Мурад твърди, че ставало въпрос за €6000

Зрелищно арестуваният бивш общински съветник от Пловдив Айри Мурад вече е на свобода. Той беше задържан вчера и изведен с белезници от дома му в кв. "Столипиново" по време на спецакция за купуване на гласове. "В 11,30 ч. днес ме пуснаха, нямам обвинение", обясни пред "24 часа" Мурад.

Вчера директорът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов обяви на брифинг пред Шесто районно управление, че в обитавана от бившия общински съветник къща са открити списъци с имена и доста пари. "Намерена е немалка сума в евро за стандартите на живот в България", отговори той на въпрос на "24 часа" дали става въпрос за 4- или 5-цифрена сума.

"Ако търсите причината между списъка, парите и задържането му за престъпления против изборните права, ако изразявате някакви съмнения, ви уверявам, че няма такива. Лицето не дава за момента поне адекватни доказателства относно произхода на парите и лицата от списъка", заяви Васил Костадинов. Още при извеждането му обаче Айри Мурад извика пред присъстващите, че намерените пари са от наеми на гаражи.

Днес отново потвърди тази версия и обясни, че голямата според директора сума, всъщност е 6000 евро. 3500 от тях били изтеглен заем за покупка на кола. Според Айри Мурад в "Столипиново" и днес текат полицейски операции. Такава имаше и миналата седмица, но тогава бяха арестувани само хора с наркотици.