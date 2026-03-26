Районният съд в Стара Загора остави в ареста 26-годишен мъж, откраднал кутия с дарения

Районният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 26-годишния Д. Ж., на който е повдигнато обвинение за това, че на 20.03.2026 г. в Стара Загора е отнел чужди движими вещи – кутия за дарения, ведно със съдържащата се в нея парична сума, от владението на другиго, с намерение противозаконно да ги присвои. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, съобщиха от съда.

Той прие, че са налице и трите предпоставки, предвидени в закона, за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. От всички събрани по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че именно Д. Ж. е извършил престъплението, в което е обвинен. Мъжът е направил самопризнания за стореното. Опасността да се укрие или извърши друго престъпление се извежда от обстоятелството, че кражбата е извършена в условията на опасен рецидив.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора.