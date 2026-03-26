Община Несебър и пожарната започват работа по съвместен проект

Община Несебър започва съвместен проект „Повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в област Бургас" с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас, която е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.035 „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектът се изпълнява в партньорство с всички общини на територията на област Бургас и има за цел повишаване устойчивостта, готовността и капацитетът на институциите и доброволните формирования за ефективна реакция при извънредни ситуации.

Общият бюджет на проекта е в размер на 459 652,79 евро. Проектът е с продължителност от 10.03.2026 г. до 10.09.2027 г.

В рамките на проекта са предвидени доставка на пожарно, спасително и специализирано оборудване, закупуване на защитни средства за екипите и доброволците, както и провеждане на информационни кампании за набиране на доброволци, които да участват в аварийно-спасителни работи при възникване на кризисни ситуации, при отстраняването на последиците от тях.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване капацитета на общинската администрация по отношение защитата на населението при бедствия на територията на общината, провеждането на превантивни мерки за недопускането или намаляването на риска от бедствия, както и подобряване на обществената осведоменост по отношение опасностите и рисковете от настъпване на бедствие, формиране на поведение и действие при различни видове кризисни ситуации.