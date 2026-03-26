Строежът на нова спортна зала в Горна Оряховица започва през юли

Нова спортна зала за баскетбол, хандбал и футзал с 400 места започва да се строи през лятото в Горна Оряховица, след като са финализирани всички административни процедури и е регистрирано дружество, учредено между Община Горна Оряховица, Баскетболен клуб „Локомотив" и председателя на клуба Димитър Петков. Датата на вписване на дружеството в Търговския регистър е 25 март. Това съобщи по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет неговият председател Огнян Стоянов.

Дружественият договор беше подписан по-рано от Огнян Стоянов и Димитър Петков, в присъствието на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков и Марияна Кушева от баскетболния „Локомотив". До подписването се стигна след решение на ОбС от миналата година и приемането на меморандум, задаващ пътната карта по проекта.

Предметът на дейност на дружеството включва изграждане, управление, експлоатация, поддръжка, модернизация и отдаване под наем на спортни сгради и съоръжения, както и организация и провеждане на спортни и други събития.

В дружество Общината притежава 98 дяла от капитала, а инвеститорът Димитър Петков и спортният клуб са с по един дял. Към момента на регистрация внесеният капитал е в размер на 50 евро.

Предстои да бъде взето решение за увеличаване на капитала. След извършване на необходимите оценки и остойностяване, той ще се формира от цената на отредения за строежа общински терен и сумата, необходима за изграждане на паркоместа и асфалтиране около съоръжението – като апорт на Община Горна Оряховица, а от страна на баскетболния клуб и инвеститора – от внесения общ размер на средствата, необходими за проектирането и строителството, както и целевите дарения, постъпили в подкрепа на значимото начинание. Съгласно апортираното имущество и постъпилите от инвеститора финансови средства ще се направят и съответстващите промени в дяловото участие.

Новата спортна зала за баскетбол, хандбал и футзал, която ще се изгради с публично-частното партньорство ще е с минимум 400 седящи места.

„Към момента, по информация от проектантите, металната конструкция за съоръжението е проектирана и дори поръчана, архитектурният проект всеки момент ще бъде готов", съобщи в четвъртък по време на заседанието на ОбС председателят на съвета Огнян Стоянов.

Очаква се строителството да започне през месец юли, обясни още той.

В дружествения договор са разписани и принципните условия за функциониране на бъдещото съоръжение.

Спортовете баскетбол и хандбал ще го използват без да заплащат и с приоритет.

Събитията в залата ще се осъществяват по изготвен от представляващия дружеството график, одобрен от Председателя на ПК по "Спорт и младежки дейности" към ОбС – Горна Оряховица.

Съобразно графика, залата ще бъде използвана и от други местни спортни клубове, а когато са домакини на областни, зонални, държавни първенства и турнири, те ще заплащат същата такса, каквато по наредба е определена за ползването на Спортна зала „Никола Петров".

В останалите случаи спортните клубове, организациите, юридическите и физическите лица ще ползват залата след заплащане на съответната такса, определена от Общото събрание, като за деца в неравностойно положение, както и такива, които са потребители на социални услуги няма да се дължат такси.

В срок от 36 месеца след въвеждане на обекта в експлоатация, БК „Локомотив" се задължава да заплаща всички разходи по издръжката на новопостроената спортна зала – ел.-енергия, газ, вода, работни заплати на служители, текущи ремонти..

В случай, че през първите 60 месеца след влизане на залата в експлоатация, е налице реализирана печалба, разпределението на сумата ще се насочи към нови инвестиции в спортни младежки дейности в общината.