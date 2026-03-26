Петимата задържани за разпространение на фалшиви пари остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста петимата задържани за разпространение на фалшиви пари – Вирон Карамидару, Добрин Туе, Гаетанос Силвестри, Борислав Видов и Георги Методиев. Те са обвинени в разпространение на фалшиви банкноти. Определението на съда не е окончателно.

Съдът посочи, че може да се направи обосновано предположение, че и петимата са извършили престъпленията, за които са обвинени. Също така съществува опасност чуждестранните граждани да се укрият, докато за българските граждани такава опасност не е налице. Четирима от обвиняемите са с висока степен на обществена опасност, а Видов – с изключително висока, поради открити наркотици.

Според прокурора по делото са налице обстоятелства за задържане под стража и на петимата. Въз основа на разпити, експертизи и събрани доказателства може да се направи обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени. Той добави, че за всеки от обвиняемите съществува опасност да се укрие.

Адвокат Стоянов заяви пред съда, че подзащитният му Туе признава извършеното деяние и има желание да сключи споразумение с прокуратурата. Освобождаването му не би попречило на разследването, тъй като той е съдействал напълно и при по-лека мярка не би извършил друго престъпление.

Адвокат Мартин Недков посочи пред съда, че по отношение на подзащитния му Вирон е необходимо прецизиране на обвинението и че на този ранен етап от разследването не може да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.

Адвокат Ралица Тупузова заяви пред съда, че по отношение на подзащитния ѝ Гаетанос Силвестри няма опасност да се укрие, а събраните доказателства не са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за съпричастност.

Защитникът на Борислав Видов – адвокат Момчил Манчев – заяви пред съда, че няма опасност Видов да се укрие или да извърши друго престъпление. Освен това той е баща на осеммесечно бебе.

Адвокат Атанас Павлов заяви, че в един от протоколите по разследването името на подзащитния му Георги Методиев е объркано с това на Видов, като под протокола са се подписали петима души. Поради тази причина той няма доверие в прокуратурата и обвиненията. Освен това поиска по-лека мярка за Методиев заради тежкото му здравословно състояние.

В последната си дума пред съда Туе заяви, че съжалява за стореното и поиска по-лека мярка за неотклонение. По-лека мярка поискаха и останалите. Силвестри посочи, че би бил на разположение на съда във всеки момент, а Манчев поиска по-лека мярка, за да може подзащитният му да постъпи в болница и да се лекува, съобщи БТА.