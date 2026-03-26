Движението по дигата в Николово се възстановява от 27 март при засилен контрол

Движението по дигата на язовира в Николово ще бъде възстановено от 27 март, съобщават от пресцентъра на Община Русе. Решението беше взето от назначения от кмета Пенчо Милков Експертен технически съвет, който на свое заседание направи задълбочена оценка на техническото състояние на пътното съоръжение и разгледа всички възможности за осигуряване на безопасен и контролиран достъп.

Въвежда се временна организация на движението, която позволява преминаване на моторни превозни средства по едната лента. Те ще използват платното откъм езерото, като предимство ще имат водачите, идващи от Николово. Забранява се навлизането в участъка на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.

Кметът Пенчо Милков заяви пред експертния съвет, че пускането на движението в едната лента е важна стъпка за улесняване на ежедневието на хората. „Жителите на Червена вода ще разполагат с по-удобна и бърза връзка с Русе. Хората, живеещи и работещи в лесопарка, вече няма да бъдат затруднявани в ежедневието им. А за всички русенци, които обичат да се разхождат в Текето и да посещават спортните и развлекателните обекти там, пътят отново ще бъде отворен. Знаем колко значим е този маршрут за местната общност и затова направихме всичко необходимо да осигурим безопасно преминаване", подчерта кметът.

Движението ще бъде регулирано с пътни знаци, а скоростта – ограничена до 40 км/ч, 30 км/ч и 20 км/ч в различните участъци. През тъмната част на денонощието специална светлинна сигнализация с фотоклетки ще предупреждава участниците в движението за стеснението на платното. Спазването на маркировката и знаците ще се контролира чрез видеонаблюдение с монтирани на място камери и нарушителите ще бъдат санкционирани.

Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно въведената сигнализация. Специалистите напомнят, че проводимостта на пътя остава ограничена и са налице предпоставки за забавяне на трафика. Затова се препоръчва използването на републиканския път за Кубрат.

Временната организация на движението ще бъде в сила до 27 март 2027 г.