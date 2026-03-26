Двете незаконни кланици в Кърджалийско са с един собственик

В две постройки в частен имот, собственост на местен жител, са се помещавали незаконните кланици, разбити при акция на служители на Областната дирекция по безопасност на храните и на икономическа полиция. Дейността на собственика е била следена от контролните органи от доста време.

По време на акцията в двете постройки са открити общо около 350 килограма месо от две телета, 4 животински кожи и 80 ушни марки от едри животни. Всяка от тях съдържа детайлна информация за животното – дата на раждане, първоначален и последващи собственици, движение между стопанства, получавани субсидии и момент на клане. Тези данни се съхраняват в регистър и позволяват пълна проследимост. Целта на проверката ще бъде дали има несъответствия – например животни, водени като живи, но фактически заклани, или неправомерно получени субсидии.

Клането на животни за собствена консумация в района на Кърджали е масова практика и не е незаконна. Нещо обичайно е животновъди да продават и месо. Проблемът е когато клането се извършва не в частен имот, а на публично място.