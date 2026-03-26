Генералният адвокат по казуса с Андрей Гюров: Законът за БНБ не противоречи на правото на ЕС

Законът за Българската народна банка не противоречи на правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и за основанията за освобождаването им.

Становището е на генералния адвокат Николас Емилиу пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ, съобщи "Лекс". Днешното заключение на генералния адвокат не обвързва СЕС, но практиката показва, че съдът често го възприема и то става основа за неговото решение.

Емилиу посочва, че Договорът за функционирането на ЕС и Уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство да изисква член на орган за вземане на решения на националната централна банка да подава декларация, разкриваща участието му като акционер в компания или в управителен орган на нестопанска организация.

Правото на ЕС допуска при тези условия да се освобождава предсрочно заместник-управител.

Допуска се и национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че не е в конфликт на интереси. Ако се установи конфликт и лицето не го отстрани в определен срок, се смята, че не отговаря на условията за изпълняваната длъжност, посочва Емилиу.

Делото пред СЕС беше образувано след запитване на Върховния административен съд, който разглежда жалба на Андрей Гюров срещу решението на Управителния съвет на БНБ да го освободи като подуправител на БНБ. Според УС той „не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения" и е „признат за виновен за извършено сериозно нарушение" – две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

Преди това закритата вече Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изпрати на БНБ свое решение, в което установява несъвместимост при Андрей Гюров. Тази несъвместимост се обосновава с „участието му като съдружник в „Йонтех Инженеринг" ООД, както и във връзка с осъществяваната от него дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: Сдружение „Балкански – Паница Институт за научни издирвания" и Сдружение „Голф-клуб Благоевград", без решение на Управителния съвет УС на БНБ.