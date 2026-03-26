Полицаи откриха канабис и амфетамин в тайник на жи...

Задържаха 53-годишен за откраднати скъпи часовници и бижута

Белезници СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж за домова кражба.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.02.2026 г., обвиняемият Е.Д. влязъл в жилище в София и откраднал от него два скъпи часовника, златни пръстени, златно синджирче, диамантен пръстен и диамантена гривна. Е.Д. е извършил деянието в условията на повторност, след като е осъждан за идентично престъпление.

Предвид възможността да извърши друго престъпление Е.Д. е задържан за срок до 72 часа, съобщават от Прокуратурата.

Наблюдаващ прокурор внесе искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия в Софийски районен съд.

Четете още

Още от Криминални

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)