Задържаха жената на Киро Японеца заради агресия срещу журналисти

Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, съобщава Нова.

Това е станало след като е проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство.

По-рано днес беше проведена операция за превенция на изборните престъпления в квартал „Факултета". Запитан за Кирил Кирилов - Японеца, директорът на СДВР каза: „Вчера около 15 часа колеги от 3 РУ извършиха проверка на финансова къща в близост до негов адрес, където се появи и той. Там бяха установени отново списъци с имена и съответните суми срещу тях. Открити бяха и около 6000 евро на адреса. Но акцията не е насочена конкретно към Кирил Кирилов. Проверяваме много знакови лица и по този повод мога да му кажа да не се чувства специален", каза главен секретар Николов.

По информация на полицията, той е фиктивен собственик на финансовата къща. „Кирилов не е сред задържаните. Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение", добави Николов.

Киро Японеца е определян като ромски бос. Той е знакова фигура на ъндърграунда от самото му зараждане в постдемократичния период. През годините той е обект на три покушения.

През 2003 г. килъри на мотори изстрелват два пълнителя срещу него и го уцелват 9 пъти. Две години по-късно поръчков убиец стреля в главата му. Като по чудо Киро Японеца остава жив. През 2005 година куршум попада в малкия му мозък и се пръсва на много парчета.