Вижте как да подадете сигнал за схемата "глас срещу хляб"

Министерството на труда и социалната политика напомня, че приема сигнали за опити за използване на социалните инструменти за натиск върху избирателите.

Всички сигнали, които съдържат достатъчно конкретна информация, за да бъде възможно образуването на проверка, ще бъдат своевременно проверени от контролните органи на Министерството. Тези, в които има данни за престъпление, ще бъдат изпратени към правоохранителните органи.

Министър Адемов вече предприе мерки по първите сигнали, които постъпиха. Такива идват както от граждани, така и от самите структури на социалното министерство.

Начините за подаване на сигнали от граждани са:

Денонощно:

чрез имейл: [email protected]

чрез формата за подаване на сигнали в секцията „Антикорукция", която можете да намерите тук: https://www.mlsp.government.bg/forma-za-podavane-na-signal-za-koruptsiya

чрез двете кутии, поставени на двата входа в сградата на МТСП – гр. София, ул. „Триадица" № 2

В работно време:

На безплатен телефон: 0800 11 617

На място в приемната - Център за информация и услуги, в сградата на МТСП – гр. София, ул. „Триадица" № 2.