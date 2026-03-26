Полицаи откриха канабис и амфетамин в тайник на жилище в Добрич

В тайник в жилище в Добрич полицаи откриха канабис и амфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 25 март, около 21 часа в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот в град Добрич. В тайник в жилището са установени пакет със суха тревна маса, реагираща на канабис, и пакет с кристално вещество, реагиращо на амфетамин.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 39-годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство.

При проверка в друг частен имот в град Добрич е намерен пакет с кристално вещество, реагиращо на амфетамин. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани двама мъже на 26 и 37 години, известни на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.