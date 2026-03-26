Андрей Гюров: Имаме план, за да подкрепим бизнеса и да избегнем инфлационна криза

Усилията на служебното правителство са насочени към обобщаването на идеите на бизнеса, които да комбинираме с нашия анализ, така че да предложим възможно най-добрите мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток. Това заяви служебният министър Андрей Гюров по време на срещата си с браншовите организации в сектора на туризма. Дискусията в Министерския съвет беше част от диалога на служебния кабинет при изготвянето на цялостния пакет от мерки във връзка с кризата в Близкия изток и отражението й в България.

Най-ефективните мерки в условията на удължителен бюджет са под формата на целенасочена помощ, таргетирана към най-уязвимите звена в бизнеса, категоричен беше премиерът. Той насърчи представителите на браншовите организации да бъдат активни и да дадат предложения за чувствителни звена, които би трябвало да са сред първите подпомогнати. Имаме план и той цели да подкрепим бизнеса, като в същото време избегнем инфлационна криза, категоричен беше премиерът.

Сложната ситуация в световната икономика поставя пред служебния кабинет ангажимента да прояви отговорност и да предложи предвидимост и работещи мерки за българския бизнес. Овладяваме кризата, преди да е достигнала до крайния потребител, каза още министър-председателят.