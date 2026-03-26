Модерният търговския парк предлага богат избор от над 20 магазина и заведения

С тържествена церемония беше открит най-големият търговски комплекс в Северозападна България – HOLIDAY PARK Враца. Новоизградениятритейл парк е седмият обект от веригата в страната и се намира на бул. „2-ри юни“ 154. Инвеститор и собственик на комплекса е „Видеолукс Холдинг“, а строителството му е реализирано от строителната компания „Авто строй“.

След отслужения тържествен водосвет, извършен от Врачанския митрополит Григорий, прерязването на лентата беше направено от Калин Каменов, кмет на община Враца, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс Холдинг“.

„Изключително сме благодарни на местната администрация и институциите, както и на нашите екипи, които участваха в процеса по създаването на HOLIDAY PARK Враца. Горди сме, че реализирахме този проект именно тук. За нас това е инвестиция не само в търговска инфраструктура, но и в създаването на нови възможности за бизнеса и местната общност.“, сподели Тодор Белчевпо време на събитието.

„За мен е удоволствие да бъдем заедно днес. Вярвам, че постигнатото тук е направено за хората. Тодор Белчев е не само инвеститор, но и изключителен партньор на местната администрация. Убеден съм, че той ще продължи да подкрепя развитието на нашия регион. Враца има огромен потенциал и ние трябва да го развиваме заедно.“, каза Калин Каменов, кмет на община Враца.

В HOLIDAY PARK Враца жителите и гостите на града могат да се насладят на богато разнообразие от над 20 магазина и заведения. Наред с добре познатите и утвърдени лидери на пазара Технополис и Практикер, врати отварят магазини на Kaufland, Douglas, LC Waikiki, New Yorker, Opticlasa, JYSK, dm, Deichmann, SportVision, както и още редица популярни брандове. Комплексът ще предлага и просторна зона за хранене с разнообразие от предпочитани заведения. HOLIDAY PARK Враца разполага с над 25 000 кв. м търговска площ и създаде възможности за повече от 200 нови работни места в града и региона, допринасяйки за местното икономическо развитие.

В отговор на нуждите на съвременните потребители, търговският комплекс осигурява безплатен паркинг с над 450 широки и удобни паркоместа, както и четири зарядни станции за електромобили. Паркинг зоната е обогатена с разнообразна растителност и ще създава по-приятна и комфортна среда, осигурявайки сянка и прохлада по време на пазаруване. Предвижда се инсталирането на соларни панели върху покривите на магазините, което ще допринесе за намаляване на въглеродните емисии и за повишаване на енергийната ефективност.

HOLIDAY PARK реализира редица значими инвестиции във Враца още през 2025 г., насочени към подобряване на градската среда и подкрепа на местната общност. Компанията изгради поливна система и участва в залесяването на новия парк „Сениче“, както и засади 500 дървета на различни локации в града. По този повод бе отличен и с награда „Вестител“ от Община Враца за активна обществена дейност и участие в значими каузи.

Тази година, като част от своята социално отговорна политика, HOLIDAY PARK ще инвестира в обновяването и модернизирането на нова зала за Академия „Математика“, която вече предоставя възможности за обучение на над 260 ученици. Новото помещение ще е съвременно образователно пространство и ще бъде достъпно и за деца с увреждания. Сред реализираните инициативи е и възстановяването на електроинсталацията на паметника на връх Околчица, където ежегодно на 2 юни се провежда всенародно поклонение и се отдава почит пред Христо Ботев и неговата чета.