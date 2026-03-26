Министър Найденов обсъди напредъка по изготвянето на стратегия за развитие на пътния сектор

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обсъди напредъка по изготвянето на стратегия за развитие на пътния сектор в България с представители на Световната банка. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Документът е с визия до 2030-та година, а целта е подобряване ефективността на Агенция „Пътна инфраструктура".

„Започнахме работа по стратегията преди две години и бе приоритет на тогавашното правителство. Радвам се, че работата по нея не е спряла и има съществен напредък", каза по време на срещата регионалният министър. „Това е най-добрият инструмент за развитие на пътния сектор в страната така, както трябва, независимо кой ще управлява и най-добрата защита на пътната агенция от политически натиск в неправилната посока. Само по този начин ще се позволи на пътните експерти да работят планирано, нормално и предвидимо, което е проблем до сега в страната", подчерта още Найденов. По думите му, ако има такава стратегия, след 2 месеца, когато вече няма да е министър, а обикновен гражданин, ще продължи да следи дали АПИ я изпълнява или не, обясни още министърът.

В стратегията се предвижда изпълнението на редица реформи в работата на Агенция „Пътна инфраструктура", средносрочна визия за повишаване ефективността на пътния сектор в България, препоръки за подобряване работата на ТОЛ системата, а фокус на документа ще бъде увеличаване на приходите от използването на републиканската пътна мрежа и намаляване на разходите, стана ясно на срещата.

В хода на разговора беше отчетено доброто сътрудничество между МРРБ и Световна банка и в сферата на водния сектор, регионалното развитие и интегрираните териториални инвестиции.

В срещата участва и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Тодор Анастасов.