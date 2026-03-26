КЗК проведе работна среща с Националната асоциация на зърнопроизводителите

Ръководството на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проведе работна среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Българската аграрна камара по тяхна инициатива. В срещата участваха председателят на КЗК доц. Росен Карадимов, Жельо Бойчев, член на Комисията и главният секретар Мария Петрова. От страна на браншовите организации участваха Илия Проданов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и председател на Българската аграрна камара (БАК), Симеон Караколев, заместник-председател на БАК и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, както и членове на Управителния съвет на НАЗ.

По време на разговора доц. Карадимов запозна участниците с дейността и правомощията на Комисията, включително със секторния анализ на пазара на храни и изследването на цялата верига на доставки - от производителя до търговеца и установените до момента значими структурни деформации в сектора. Председателят на КЗК информира и за текущото задълбочено проучване на пазара на млечни продукти, както и за производство по разрешаване на концентрация в млечния сектор.

От Българската аграрна камара поставиха акцент върху установени деформации на два пазара – този на изкупуване на слънчоглед и на пазара на торове. От камарата настояват Комисията да започне предварително проучване на пазара на изкупуване на слънчоглед, като изследва взаимоотношенията между производителите и преработвателите, за което подготвят конкретен сигнал. По отношение на пазара на торове Проданов подчерта, че той е поставен под сериозен натиск, като земеделските производители работят без запаси заради ниска ликвидност, на фона на значително повишение на цените и реален риск от недостиг вследствие на несигурни доставки на природен газ и амоняк.

„И двата сектора са значими за земеделието и след Вашия сигнал, в рамките на правомощията на Комисията, ще предприемем необходимите действия, за да извършим цялостен анализ на пазара, за да се гарантира ефективна конкуренция", заяви доц. Карадимов.