"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тя е първата родна ракия от ароматни сортове и се прави по специална рецепта, защитена в ЕС

Емблематичната "Сливенска перла" получи престижното отличие "Любима марка ракия" в тазгодишното издание на конкурса "Златната изба", организиран от сайта exporter.bg и под патронажа на Министерство на икономиката.

За втора поредна година „Сливенска перла“ намери място сред призьорите, като победители се избират онлайн. Именно тя успя да спечели най-много от вота на хората за любима марка в категорията ракия.

„Сливенска перла“ е първата ракия у нас, произведена от ароматни сортове грозде. Автентичната й рецепта от 1979 г. е регистрирана в Министерство на икономиката и се изпълнява стриктно и до днес, казват от производителя „Вила Ямбол“. Тя е със защитено географско указание в ЕС, което дава гаранция за качеството и произхода й, както е френското шампанското, италианското прошуто или баварската бира.

При производството на "Сливенска перла" се използва микс от селекция сортове грозде от конкретни землища, а дестилатът отлежава 6 месеца във френски дъбови бъчви.

В последните години, след като марката бе купена от „Вила Ямбол“, ракията преживява истински ренесанс – завръща се към корените с модерен дизайн с уникална бутилка и сложен релефен етикет.

Отличието за „Любима марка ракия“ на българина бе получено от Гергана Крикорян, ръководител на производството във „Вила Ямбол“.

"Това признание е изключителна чест за нас и потвърждение за усилията, които влагаме всеки ден, за да възстановим славата на „Перлата“ и да предложим на нашите клиенти само най-доброто", заяви тя по време на награждаването.