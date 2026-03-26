След 15 години одобриха плана за регулация и застрояване на Старо Търново

Общинският съвет във Велико Търново одобри плана за регулация и застрояване на Старата част на Велико Търново. Документът, който регламентира какво и как може да се строи в историческата зона на града, се чака вече 15 г.. Той трябва да спре хаоса и решенията „на парче" и да отпуши реставрации на десетки имоти – част от културното наследство и паметници на културата.

С Подробния устройствен план се определят конкретните режими на застрояване за имотите, съобразени е устройствената зона и статута на всеки имот. Запазва се ниската етажност и характерната силуетна линия на застрояването. Въвеждат се максимално допустими параметри на застрояване - височина, плътност и интензивност, за да се запази традиционния градски силует и да се предотвратят неблагоприятни визуални промени. За терени, къде е допустимо вписване на новите сгради в околната архитектурна среда, са заложени височина, материали, наклон на покривите и др., които не нарушават историческата панорама на Велико Търново.

Всички сгради със статут на паметник на културата запазват предназначението си и автентичния си облик. За тях не се предвижда промяна на застрояването, освен реставрация, консервация и адаптация. За сградите - ансамблови ценности и за сградите, намиращи се в охранителни зони около ценните обекти, проектът въвежда ограничения в архитектурния облик (форма на покриви, фасадни материали, цветови решения), които да гарантират визуалното им вписване в околната среда.

В обхвата на плана са обособени зони със специален режим на опазване - например улици и силуети, гледани от ключови обзорниточки (поглед към „Старата част" откъм крепостта Царевец, откъм паметника „Асеневци" и др.), като за тези зони се регламентира недопустимост на надстроявания или ново строителство, което би накърнило историческия изглед.

С проекта за първи път се създават урегулирани поземлени имоти съгласно имотите в одобрената кадастрална карта и се актуализира планът за регулация на уличната мрежа.

Приложена е комуникационно-транспортната система и генерален план за организация на движението, в които са отразени необходимите мерки за подобряване на транспортния достъп и движението в тесните улички на Стария град, за безопасно преминаване на пешеходци и туристи.

Изготвени са план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, газоснабдяване, зелени площи, специално внимание се обръща на геозащитата на района с мерки за укрепване на активни свлачищни процеси.

Проектът и план-схемите към него са съгласувани с експлоатационните дружества, както и със съответните специализирани органи в т. число Министерство на културата и Национален институт за недвижимо културно наследство – така, както изисква Законът за културното наследство.