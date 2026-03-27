У нас няма кой да глобява по новия регламент на ЕС, въведен след “хибридния” вот в Румъния

Санкциите до 6% от годишния приход уплашиха Google и Meta

България задейства механизъм срещу изборна дезинформация, викат и Христо Грозев да помага

С 6-месечно закъснение вече се движи България по отношение на задължителен европейски регламент, който урежда политическата реклама и онлайн агитацията. Разпоредбите му трябваше да действат от октомври 2025 г. Към момента въпросът е от компетенциите на ЦИК и СЕМ, но българското законодателство не поставя ограничение за пропаганда в мрежите и у нас те кипят от агитация - явна и скрита.

С регламент 2024/900 ЕС се опитва да осигури повече прозрачност при политическите реклами, борба с дезинформацията и чуждата намеса в изборните процеси. Затова всяка политическа реклама трябва да е ясно обозначена, да посочва кой е спонсорът и на база на какви данни конкретният потребител е бил таргетиран с нея. Всяка държава сама определя санкциите, като максималният им размер може да стигне 6% от годишния приход или бюджет на спонсора или на доставчика на услуги за политическо рекламиране. Зависят от вида и тежестта на нарушението и са по-високи на избори.

Заради тези тежки глоби - в техния случай милиарди,

Google и Meta решиха да прекратят услугите за политическа реклама

в рамките на ЕС - за партии, кандидати и институции с изключение на Съда на Европейския съюз, ЕЦБ, Сметната палата и правителства. Това трябва да е и краят на платените предизборни видеа в YouTube. Самото организиране на избори и референдуми може да се пропагандира по специална процедура.

В ЦИК вече има около 40 преписки, свързани с прилагането на този регламент, има работна група с редица институции, но държавата не е посочила кой ще отговаря за прилагането на нормите.

Малко преди депутатите да се разпуснат за кампанията, лидер на една от парламентарните сили даде нарочен брифинг и се възмути, че ЦИК отказва да спази задължителния европейски регламент. “В ЦИК няма информация държавата да е определила органа, който ще отговаря за този регламент. По последна информация от януари това

може да е Министерството на културата

Провеждането на предизборната кампания се урежда от националните правила. Регламентът е задължителен, но становището на ЕК е, че не се прилага по уредени в националното законодателство въпроси. Предизборната кампания е такъв въпрос”, отговори зам.-шефката на комисията и неин говорител Росица Матева. “Кой ще ги глоби, след като няма определен национален орган, който да налага санкции по регламента. За нас няма казус”, обясни тя.

На този фон кампанията за вота на 19 април видимо се измества в социалните мрежи, където алгоритмите, хаштаговете и координираните мрежи от профили играят ключова роля. Докладът “TikTokcracy тракер” на “Сенсика” (специализирана в медийния мониторинг и анализа на данни в реално време) показва, че Румен Радев вече доминира онлайн средата. Отчита се координирано публикуване от мрежи от профили и масово разпространение на определени хаштагове, което измества оригиналното съдържание и променя какво виждат потребителите.

Тези практики нарушават правилата на Meta и TикToк, които обаче често биват заобикаляни. Ползват се и от партии от настоящия парламент като ГЕРБ и ДПС, се твърди в анализа, но не в тези мащаби.

Изследването, партньор в което е Балканската инициатива за свободни медии със седалище в Брюксел, проследява алгоритмичната манипулация в Централна и Източна Европа с фокус върху парламентарните избори у нас. То показва, че бившият президент бива налаган от широка мрежа от фен страници и групи с над 1,3 млн. членства, като седмично те нарастват с между 4 и 6 хил. нови членове и генерират по над 100 публикации дневно. В TикTок видеата непосредствено преди старта на кампанията са близо 2700,

ръстът на гледанията им гони 370%

Отчита се използването на вече съществуващи страници, които се преименуват и започват да излъчват политическо съдържание, това води до големия ръст.

Общите европейски мерки за политическа реклама и таргетиране бяха замислени след изборите в Румъния в края на 2024 г. Победата на проруския популистки кандидат Калин Джорджеску

бе обяснена с “агресивни хибридни руски атаки”

Той бе промотиран в ТикТок чрез координирани профили и алгоритми за препоръчване и платена реклама.

“Намесата в избори от страна на определени образувания от трети държави или граждани на трети държави, които евентуално спонсорират политическо рекламиране в ЕС, представлява сериозна заплаха за демокрацията”, е записано в мотивите на регламент 900.

Точно заради опасения от хибридни атаки служебният външен министър Надежда Нейнски сформира “временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост”. Звеното наблюдава и анализира данни за дезинформация, опити за външна намеса, манипулиране и влияние. В сряда Нейнски и премиерът Андрей Гюров поканиха в него журналиста Христо Грозев, който обеща да им предостави събирана от него с години информация, изобличаваща зловредни влияни.

На предишни избори с активна кампания в Instagram и ТикТок две партии, останали “под радарите” на социолозите (МЕЧ и “Величие”), влязоха в Народното събрание.

Още в средата на март у нас пристигнаха представители на ТикТок,

които заявиха готовност за сътрудничество с МВР. Отговарящият за Северна и Централна Европа Дорин Рису и колежката му Мари Солане разговаряха в МВР със зам.-министъра Иван Анчев и шефа на “Киберпрестъпност” в ГДБОП Владимир Димитров. Обещаха да проверяват сигнали за нарушение, да ограничават активността на фалшиви профили и бързо да идентифицират генерирано неистинско съдържание.

Във вторник пък ЕК обяви, че България е поискала задействане на специалния механизъм за ранно предупреждение за дезинформация. Комисията може да съдейства с обмен на данни и проверка на факти. От няколко години действа т.нар. Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, благодарение на който действа и специално звено за мониторинг срещу хибридни и шпионски атаки.