Проф. Темелкова отново е шеф на Съвета на ректорите

Проф. Миглена Темелкова беше избрана за втори мандат за председател на Съвета на ректорите. Тя е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, неин опонент беше ректорът на Националната спортна академия проф. Красимир Петков.

Проф. Темелкова спечели с 29 гласа срещу 18 за проф. Петков.

"Няма да деля университетите на частни и държавни, големи и малки, широкопрофилни и специализирани, на граждански и военни", каза проф. Темелкова след преброяването на гласовете. Тя допълни, че ще настоява за по-добро финансиране на висшето образование.