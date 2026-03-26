Руслан Стефанов: Търсенето на петрол намалява и това ще свали цените

"Търсенето на петрол намалява и ще намалява и това ще свали и цените". Това прогнозира Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията.

"Ескалацията остана по-ниска от тази при нахлуването на Русия при Украйна, да не говорим за 2008 и 2014 г. САЩ отново повтори, че кампанията им ще отнеме 4-6 седмици. Очевидно има много сериозен натиск вътре в САЩ за приключване на тази кампания. Много анализатори предричаха, че ако конфликтът продължи повече от две седмици, ще стигнем до цени от 180-200 долара на барел, а нищо от това не се случи", посочи Стефанов пред bTV.

"Все пак обаче скокът на цените на горивата ще има негативен ефект върху икономиките на държавите и ще доведе до вдигане на останалите цени, но няма място за притеснения, че ще ги "счупи". Кризата в Близкия изток е и в по-малък мащаб и засяга по-леко България в сравнение с тази в Украйна", добави той.