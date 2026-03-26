До 4 април могат да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес

Избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес до 4 април. Това информират от Централната избирателна комисия в рамките на своята разяснителна кампания.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

Искането може да се подаде и чрез електронно заявление тук.