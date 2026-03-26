3000 различни видове нови цветя красят Главната на Пловдив (Снимки)

Главната улица на Пловдив придоби още по-цветен облик, след като служители на общинското предприятие "Градини и паркове" извършиха цялостно обновяване на растителността в декоративните вази. Новото зацверяване внася пролетно настроение и още повече красота в градската среда, като са използвани общо 3000 различни видове цветя, уточни директорката Радина Андреева.

Сред засадените видове са саксифрага, аубриета, фестука и ирезине. По думите на Андреева комбинацията създава хармонична и естетически издържана визия, която допълва атмосферата на централната градска част.