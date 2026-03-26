ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеп си тръгва от "Сити" през лятото

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22548302 www.24chasa.bg

3000 различни видове нови цветя красят Главната на Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Служителите използваха над 3000 вида цветя. Снимка: Община Пловдив

Главната улица на Пловдив придоби още по-цветен облик, след като служители на общинското предприятие "Градини и паркове" извършиха цялостно обновяване на растителността в декоративните вази. Новото зацверяване внася пролетно настроение и още повече красота в градската среда, като са използвани общо 3000 различни видове цветя, уточни директорката Радина Андреева. 

Сред засадените видове са саксифрага, аубриета, фестука и ирезине. По думите на Андреева комбинацията  създава хармонична и естетически издържана визия, която допълва атмосферата на централната градска част.

"С днешното зацветяване и обновяване целим да създадем още по-приятна, цветна и приветлива среда за жителите и гостите на Пловдив. Работим с внимание към детайла, за да може всеки, който премине оттук, да усеща красотата и духа на града", коментира Радина Андреева.

Декоративните вази по Главната стояха празни. Снимка: Община Пловдив
Комбинацията от цветята създава хармонична и естетически издържана визия, посочват от градската управа. Снимка: Община Пловдив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

