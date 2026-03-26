Терзиев: При добро време ремонтът на бул. "Стамболийски" ще е готов след 2 месеца

"Реконструкцията на бул. "Ал. Стамболийски" завършва след два месеца при добри атмосферни условия - изключително важен обект както за района, така и за целия град. Радвам се, че се изпълнява с необходимото качество, което за нас е също толкова важно, колкото и спазването на сроковете". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който заедно със заместник-кмета по строителство Никола Лютов извърши проверка на реконструкцията на бул. "Александър Стамболийски", съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Към момента трамвайното трасе е изцяло изпълнено, а остава довършването на няколкостотин метра тротоари и настилки", допълни кметът.

Заместник-кметът Никола Лютов уточни, че към момента обектът е изпълнен приблизително на 85%, а разплащанията, които са от държавния бюджет, са малко над 50%. Кметът провери работата по последния участък от булеварда между бул.“Константин Величков“ и ул.“Антон“ Снимка: Столична община

В момента се изпълняват довършителни работи, сред които изграждане на пътната конструкция и полагане на асфалтови пластове, изпълнение на сградни водопроводни и канализационни отклонения, настилки по тротоари и алеи, както и озеленяване и монтаж на градско обзавеждане.

Строителните дейности по обекта бяха временно преустановени през зимния период с Акт образец 10 и са възобновени при подходящи метеорологични условия. Обектът е сред приоритетните в програмата на Столичната община и се финансира по чл. 113 от държавния бюджет за 2025 г.

Извършва се цялостно обновяване на 1.8 км от бул. "Александър Стамболийски" от Западен парк до бул. "Константин Величков", като се реконструира цялостно транспортната инфраструктура и се обновява градската среда. Общата инвестиция в обекта е около 23.7 млн. евро.

Изпълнява се ново 3,4 км трамвайно трасе, контактни стълбове, подменят се водопровод и канализация, обновява се уличното осветление и електромрежата. Изграждат се нови, удължени трамвайни спирки, както и тротоари с достъпна среда, включително тактилни ивици и обезопасителни елементи.

В участъка от ул. "Антон" до бул. "Константин Величков" остава въведена временна организация на движението с цел безопасност и ускоряване на строителните дейности.

Необходимо е да се довърши конструкцията на пътните платна, асфалтовите дейности и на около 50% от настилка на алейната мрежа, както и озеленяването и градското обзавеждане за целия обект.

Изпълнението на реконструкцията

В участъка от ул. "Западна" до ул. "Антон" са завършени алейната мрежа, монтажът на стълбовете на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, ВиК и електро мрежите, пътната конструкция до последен пласт асфалт, завършен е и релсовият път. Изпълняват се дейности по подмяна на съществуващите мрежи в локалното платно.

В участъка от ул. "Антон" до бул. "Константин Вeличков" е завършено изпълнението на канала и водопровода, монтирани са стълбовете на контактно-кабелната мрежа, завършени са мрежите на елекро и уличното осветление. Предстои завършване на дейностите по подмяна на съществуващите мрежи в локалното платно.

Столичната община работи и по подготовката на проекти за ремонта на други ключови обекти сред тях са бул."Копенхаген", бул."Христо Ботев" от петте кьошето до бул."Сливница", където се предвижда реконструкция на трамвайното трасе, нови настилки, озеленяване, осветление, както и по бул."Мария Луиза", бул."Джеймс Баучер".