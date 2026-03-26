Уникални ръчни изделия и редки занаяти представя Дунавската задруга в „Пролетна изложба"

Традиционната „Пролетна изложба" на Дунавската задруга на народните художествени занаяти беше открита тази вечер в Малката зала на ул. „Борисова". В събитието участват 27 автори от цялата страна, които представят разнообразие от ръчно изработени произведения, съхраняващи духа на българските традиции, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На откриването присъства Цветослав Димитров, директор на дирекция „Образование и култура" в Община Русе, който поздрави майсторите и гостите. „Днес, когато целият свят се дигитализира, Вашите ръце създават нещо истинско, което можем да докоснем и което носи душата на българския бит", сподели в приветствието си Димитров. Той заяви, че изложбата показва как талантът, трудът и любовта към занаята могат да превърнат наследството ни в живо изкуство. „Всяко произведение е разказ за търпение, умение и фантазия. Благодаря на всички майстори, които пазят идентичността ни и я предават на следващите поколения", каза Димитров. По време на събитието той представи пред присъстващите новите членове на задругата – Валентина Илиева, Филип Банов и Живко Николов. В откриването се включи и областният управител Орлин Пенков.

Посетителите могат да видят творби от ковано желязо, керамика, народни музикални инструменти, везба, художествена обработка на кожа, художествени тъкани, калоферска дантела, дърворезба и дървостругарство, художествено леене, ножарство, медникарство, национални кукли, изделия от маниста, рисувана естествена коприна, бижута и др.

Сред участниците е и единственият действащ майстор сарач от задругата, който представя уникални прабългарски кожени шапки, изработени по древни техники. Доайен на изложбата е 84-годишен майстор на ковано желязо, чиито произведения впечатляват с прецизност и силно художествено присъствие.

Експозицията може да бъде разгледана всеки ден до 6 април.