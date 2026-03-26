Вижте как Пътна помощ докара в София зверски блъснато през септември Ламборгини (Снимки)

Луксозно червено Ламборгини, което е катастрофирало през септември миналата година, е превозено към София, става ясно от публикация във Фейсбук.

Кадри показват как скъпото возило се превозва от Пътна помощ, след като е претърпяло силен сблъсък, за което подсказва помляната предна част.

Заради щетите е трудно да се каже с точност кой модел спортен автомобил е това, но най-вероятно става въпрос за Ламборгини модел Revuelto. Суперколата е първият plug-in хибрид на Ламборгини. Има 6.5-литров V12 двигател и три електромотора, които подпомагат ускорението и управлението. Отличава се с агресивен дизайн с Y-образни LED светлини.

В зависимост от точния модел, такова Ламборгини може да струва около $600 000.