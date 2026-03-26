Нова мода: прическа и дрехи срещу глас на вота

5 пъти повече разследвания за изборни престъпления

В откритите списъци с имена сумите срещу тях са между 50 и 100 евро

Задържаха съпругата на Кирил Киров - Японеца, заля с чай репортери

Прическа и нови дрехи срещу глас. Това е новата мода в изборната търговия наред със старите методи като опрощаване на дългове по кредити, вересии в магазини и директно плащане.

Фризьорки, пастори и дори шеф на поща - според последното, с което МВР се похвали, са новите играчи в престъпленията против избирателните права на гражданите. Има и “традиционни” купувачи - собственици на бакалии, дилъри на дрога, лихвари, местни бизнесмени, съобщава се и за отделни общински съветници по места. Схемата дърва за огрев срещу глас обаче е в застой, тъй като зимата мина, някои изтъкват като позитив и смените на ръководители на горските стопанства. С идването си служебният социален министър пък се зарече да спре манипулирането на бедни хора в малките населени места с помощи, които се дават от държавата, но се разпределят от местната власт.

Директно плащане срещу глас, списъци с контролирани избиратели, стоки или услуги вместо пари за вот - така МВР обобщава информацията от проведените операции в цялата страна три седмици преди предсрочните избори на 19 април.

Класическата изборна търговия с директно плащане постепенно се измества от по-иновативни методи. В сряда столични полицаи проведоха акция в няколко квартала, включително ромските “Христо Ботев” и “Факултета”.

Те са открили изписани имена в два нетрадиционни обекта за купуване на гласове - фризьорски салони и магазини за дрехи. В тях са намерилисписъци с хора и суми срещу тях - между 50 и 100 евро.

Така се избягва прякото плащане към хората, които са поели ангажимент да гласуват

срещу облага”, обясни директорът на СДВР Любомир Николов. Случаите още се разследват.

В акцията са задържани наркодилъри, за които има данни, че освен с дрога търгуват и с гласове. В тях са намерени амфетамини и марихуана, както и списъци с имена и суми срещу тях. Проверени са заложни къщи и фирми за бързи кредити, традиционно използвани за посредници с клиентите им. Една от тях е свързана с Кирил Киров - Киро Японеца. Той не е задържан, но в районното по-късно в четвъртък се озова съпругата му. Тя заля със студен чай журналисти, които отидоха до финансовата къща. След скандала се заключила в офиса, но полицаите я извадили. Славният в миналото кримигерой Киро

Японеца оцеля в два атентата, но в последните години се е отдал на евангелизма

Дори построи църква, в която редовно се моли.

Лихвари, дилъри и тартори на махали често попадат в районните управления дни преди избори. Сега списъкът се допълва от други двама духовници освен Киров.

Евангелисткият пастор Красимир Маджаров от бургаския кв. “Горно Езерово” е един от 6-имата задържани за изборни престъпления в града. “Пастор е склонявал лица от религиозната общност да гласуват за определена партия”, обяви шефът на ОД на МВР-Бургас, Марин Димитров. При обиска в поверенета му света обител полицаите открили десетина плика с надписани имена и по 50 евро в тях. Но Маджаров има друго обяснение.

Аз, членове на църквата или приятели, когато имат възможност, правим дарения за църквата

И не са по 50 евро всичките, както се твърди, бяха по 10, имаше и от 20, само едно е с цяла банкнота от 50 евро”, твърди той. Станала грешка и полицаите са сбъркали адреса, казва той. В “Горно Езерово” има три църкви, Маджаров служи от 13 г. в едната и уверява, че никога не е правил предизборна агитация. Разследващите ще разпитват хората с имената на пликовете дали са дарявали, или те са получавали дарения.

Айри Мурад е пастор, погребален агент и бивш общински съветник. За намерените пликове с пари обясни, че са дарения.

Полицията в Пловдив пък задържа в сряда ходжата Айри Мурад, който е бивш общински съветник в града. Бе изведен от къщата си с белезници. И там полицията намерила списъци с имена на хора и суми срещу тях, както и големи суми кеш. "Пуснаха ме, нямам обвинение", обясни Мурад пред "24 часа" ден след акцията. Твърди, че откритата сума била равна на 6000 евро, 3500 от които - заем за кола.

"Не дава адекватни доказателства за произхода на парите и хората от списъка", заяви шефът на МВР в Пловдив. Той нямал съмнения за връзка между намереното и купуването на гласове. Докато го отвеждаха към полицейския бус пък, Мурад обясняваше, че това са пари от наеми от гаражи, а имената са на хората, които ги ползвали.

Операцията продължава в цялата страна. До четвъртък следобед имаше 420 сигнала за нарушения при 52 за същия период през 2024 г., обяви главният секретар на МВР Георги Кандев от Враца. Образувани са 128 досъдебни производства при 27 през есента на 2024-а. Задържаните лица са 57 спрямо 18 за същия период на кампанията за предишния вот, а съставените предупредителни протоколи са 720 (при 207 преди година и половина).

В Кърджали задържаха шефа на пощата

Шефът на пощата в Кърджали Самет Хасан е един от задържаните в областта, обяви във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

Самет Хасан на диванчето в районното, кадърът е от фейсбук профила на главния секретар на МВР.

Според полицията 43-годишният началник е искал от активисти на БЧК при раздаването на хранителни помощи на жители на кирковското с. Бенковски да обясняват, че получават продуктите благодарение на една политическа сила и са във връзка с изборите. Пакетите са осигурени от държавата съвместно с Европейския социален фонд плюс, Агенцията за социално подпомагане определя нуждаещите се.

Часове след задържането на шефа на пощата служебният вътрешен министър Емил Дечев разказа, че група партийни членове, водени от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и кандидат в депутатската листа, отишли в РПУ. По думите му “опитвали доста агресивно да влязат в управлението”. “Може би са искали да изведат своя приятел”, каза пред Нова тв Дечев.