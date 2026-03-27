1/3 от територията на България са гори, във Финландия – над 2/3 (Графика)

Над 1/3 от територията на България, или 35,2%, са горски площи, сочат данни на Евростат по повод Международния ден на горите. Така страната ни се доближава до средния дял на Европейския съюз по този показател - 39%. Въпреки това по горски площи изпреварваме държави като Германия (32,1%), Италия (31,1%) и Франция (27,8%).

Безусловен лидер е Финландия - 2/3, или 66,5% от територията ѝ са горски площи. Зад нея с малка разлика се нарежда Швеция (62,4%), а на трето място е Словения - 58,2%.

Най-малко гори има в Малта - едва 4,3% от площта на страната. А преди нея се нарежда Нидерландия (9,7%) и Ирландия (11,8%).

