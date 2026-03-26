ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22549034 www.24chasa.bg

ЦИК определи кой ще изработи и достави хартиените бюлетини

4048
ЦИК

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши „Печатница на Българска народна банка“ АД да бъде изпълнител на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване, съобщиха от ЦИК.

Съгласно Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя от Печатницата на БНБ.

Целият текст на решението е публикуван тук.

ЦИК откри процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини за предстоящите избори на 20 март.

 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

