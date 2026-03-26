16 досъдебни производства за нарушения на изборното законодателство са образувани в Добрич

При специализирана акция за нарушения на изборното законодателство и предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите в Добрич на 26 март са образувани 16 досъдебни производства.

В операцията са участвали 133 служители на ОДМВР, горски стражари-1, инспектори от НАП – 2, от зонално жандарейско управление – 6. Проверени са 863 лица, 631 моторни превозни средства. Задържани за 24 часа са 23 лица. Съставени 31 акта за нарушения, издадени са 104 фиша. Съставени са и 18 протокола по чл.64 и 65 от Зкакона за МВР.

Проверени са 10 заложни къщи, 7 автоморги, 59 търговски обекта, 12 питейни заведения Образувани са 4 досъдебни производства за разпространение на наркотични вещества, като са намерени и иззети общо 1318 гр. марихуана, 15 гр. кокаин и 8 гр. амфетамин

В хода на работа полицейски служители на Първо Районно управление на МВР извършват проверка на лек автомобил "Мини Купър" с ползвател 32 годишен мъж, известен на МВР. Установени са пликове със суха тревна маса с общо тегло 1300 грама, реагираща на канабис. Установени са и бяло прахообразно вещество с общо тегло 15 грама, реагиращо на кокаин, електронна везна и пликове за дозиране на наркотични вещества.