Жена намушка двама пред метростанция "Васил Левски", после още две жени край хотел "Хемус"

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Всички наръгани са чужденци 

Жена намушка мъж и жена пред метростанция "Васил Левски" в София, съобщава bTV.

След това жената бяга посока хотел "Хемус". В района му малко по-късно е подаден сигнал за други две намушкани жени на възраст около 30 години.

И четиримата пострадали са чужденци - двама германци и двама англичани.

От Спешна помощ потвърдиха, че са получили такива сигнали. На място на метростанция "Стадион Васил Левски" веднага са изпратени 2 линейки. Пострадалите са били с наранявания в горната част на тялото и корема, транспортирани са в "Пирогов". От лечебното заведение съобщиха, че при тях са транспортирани двама германци на 65 и 63 години, които са преминали подробни прегледи и изследвания. И двамата мъже са с наранявания, които изискват оперативно лечение, но към момента са без непосредствена опасност за живота.

2 линейки са изпратени и на другата локация. Момичетата също са с наранявания в горната част на тялото, в областта на раменете. Спешните екипи ги транспортират във ВМА.

Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - около 30 мин. по късно - в 20:07 ч.

