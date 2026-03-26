БНБ правилно са отстранили Гюров и той ще си търси нова работа, но вече след като не е служебен премиер (Обзор)

След становището на генералния адвокат пред Съда на Европейския съюз е възможно 1/5 от българските депутати (те са такива, докато се закълне новият парламент) да поискат Конституционният съд да реши дали пък правилно е бил посочен за министър-председател

Андрей Гюров е бил правилно отстранен като подуправител на Българската народна банка заради конфликт на интереси. Настоящият служебен премиер ще трябва да си търси нова работа, след като минат извънредните парламентарни избори и бъде съставено редовно правителство.

До отстраняването му се стигна, след като закритата вече Комисия за противодействие на корупцията изпрати на БНБ решение, че Гюров не е излязъл навреме от фирми и неправителствени организации, за да встъпи като подуправител. КЗП установи несъвместимост: участие като съдружник в “Йонтех Инженеринг” ООД, както и във връзка с осъществяваната дейност като член на управителен орган на юридически лица с нестопанска цел: сдружение “Балкански - Паница Институт за научни издирвания” и Сдружение “Голф-клуб Благоевград”.

Управителният съвет на БНБ обяви, че Гюров “не отговаря на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения” и го призна за виновен за извършено “сериозно нарушение” - две от основанията в Закона за БНБ за освобождаване на подуправител.

Гюров оспорва решението на БНБ пред Върховния административен съд, който пък отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

В четвъртък становището на генералния адвокат Николас Емилиу пред Съда на Европейския съюз (СЕС) по казуса провокира емоции сред политици и в социални мрежи. Документът представлява дълъг отговор със специализирани правни термини, които в крайна сметка потвърждават, че БНБ не е нарушило европейското законодателство с отстраняването на Гюров.

Кой е Николас Емилиу и какви са неговите функции? Той е един от 11-те генерални адвокати, които се назначават от Съда на Европейския съюз. При подобни казуси СЕС определя 1 съдия - докладчик и 1 генерален адвокат, а делата протичат на два етапа.

Все още няма финално решение на СЕС, но статистиката сочи, че обикновено 70-80% от становищата на генералните адвокати се подкрепят от съдиите, които са общо 15 на брой. Засега няма дата за решение за насрочване на делото по българския казус, но то ще се гледа от всичките 15 съдии, което се прави по дела с изключителна правна сложност, голямо значение, както и когато държава членка или институция на ЕС поиска.

Ето в едно изречение позицията на Николас Емилиу, цитирана от правния сайт “Лекс”: Законът на БНБ не противоречи на европейското право по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и за основанията за освобождаването им. Особеното е, че последната дума не е на Брюксел, а на ВАС у нас.

Междувременно обаче Гюров, който заведе това дело като подуправител на БНБ в неплатен отпуск, не може да се върне в банката на този пост. Самият той си подаде оставката на 19 февруари - ден, след като бе номиниран за служебен премиер, и депутатите я гласуваха. По-късно на негово място те избраха Карина Караиванова.

Така на практика Гюров вече няма правен интерес от това дело във ВАС, защото не може да се върне като подуправител на Димитър Радев.

Бъдещото решение на Съда на Европейския съюз не засяга назначаването на Гюров за служебен премиер. В четвъртък, след като стана известно становището на генералния адвокат Николас Емилиу, бе разпространена декларация на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, в която пише, че за България това означава, че президентът Йотова, не се е вслушала в предупрежденията, че Гюров не може да заеме поста служебен премиер и затова носи цялата отговорност за този незаконен избор и последиците от него. Според Пеевски това е и “тежка институционална заплаха за демокрацията в България”.

След вълненията в четвъртък юристи допуснаха, че сега ще бъде сезиран Конституционният съд дали законно е назначен Гюров за служебен премиер.

Подобна възможност според основния ни закон имат депутати, президент, Министерски съвет, главен прокурор или върховни съдилища.

Най-реалистично е това да направят 1/5 от народните представители преди или след изборите, защото те остават такива до клетвата на новия парламент.

Пет дни, след като Гюров подаде оставка като подуправител на БНБ, за да се закълне като служебен премиер, от БНБ са поискали от ВАС да прекрати делото, в което той оспорва своето отстраняване през 2024 г. от банковата институция заради несъвместимост, съобщи БНР. В закрито заседание съдия Георги Чолаков - бивш председател на съда, е поискал становища по молбата на БНБ от самия Гюров и от Народното събрание.

В молбата на БНБ се иска делото по жалба на Гюров да бъде възобновено, искането до Съда на Европейския съюз - оттеглено, а след това да се прекрати и производството - най-вероятно защото Гюров вече не е подуправител на БНБ.

Какво точно казва Емилиу? Че договорът за функционирането на ЕС и уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да се тълкуват в насока, че допускат национално законодателство да изисква член на орган за вземане на решения на националната централна банка да подава декларация, разкриваща участието му като акционер в компания или в управителен орган на нестопанска организация.

Правото на ЕС допуска при тези условия да се освобождава предсрочно заместник-управител. Допуска се и национално законодателство, което не забранява на подуправител на национална централна банка да има дял в дружество с ограничена отговорност, при условие че не е в конфликт на интереси. Ако се установи конфликт и лицето не го отстрани в определен срок, се смята, че не отговаря на условията за изпълняваната длъжност, посочва Емилиу.

Късно вечерта Христо Христев, който е адвокат на премиера Андрей Гюров разпространи своя позиция за становището на генералния адвокат на Съда на ЕС. Вижте я тук.

Според конституционалисти към момента на избирането му за служебен премиер Гюров все още заема поста подуправител, макар и отстранен от длъжността и излязъл в неплатен отпуск. Именно затова имал качеството на потенциален кандидат за министър-председател според промените в конституцията. Всеки избран на един от тези 10 поста, измежду които може да се подбере служебен премиер, се излъчва и освобождава с акт на Народното събрание. И докато парламентът не е гласувал освобождаването му, той формално е на поста.

Подобна консултация с конституционалисти е направила президентът Илияна Йотова, преди да спре избора си на Гюров, съобщиха тогава запознати.



Кой е юристът Николас Емилиу

Николас Емилиу е роден в Кипър и изгражда впечатляваща академична и дипломатическа кариера. Завършва право в Националния и Каподистрийски университет в Атина през 1986 г., след което придобива магистърска степен по европейско право от Лондонското училище по икономика и политически науки (1987). През 1991 г. защитава докторска степен по право в University College London.

Професионалният му път започва в Министерството на външните работи на Кипър като министър-пълномощник в Дирекцията за Европейския съюз. След това е назначен за заместник-постоянен представител на Кипър към ЕС (1998–1999), а между 1999 и 2002 г. е посланик на страната в Ирландия. От 2002 до 2004 г. е постоянен представител на Кипър в Съвета на Европа и представлява правителството по дела пред Европейския съд по правата на човека.

На 21 април 2021 г. Емилиу е назначен за генерален адвокат в Съда на ЕС за мандата от 7 октомври 2021 г. до 6 октомври 2027 г.

Като генерален адвокат той подпомага Съда, като изготвя независимо и безпристрастно правно становище по всяко дело, за което е определен. Макар становищата му да не са задължителни, те имат значително влияние и често се следват от съдиите, особено при сложни казуси, свързани с тълкуване на правото на ЕС, конкуренцията или основните права.

Една от ключовите особености на ролята е пълната независимост: за разлика от съдиите, които обсъждат и решават колективно, генералният адвокат формулира становището си самостоятелно и без външен натиск.