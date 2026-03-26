3 г. след заливането на гадателка с киселина в Пловдив делото още се точи

Подсъдимият Йордан Цветанов вече е на свобода, съдът е променил мярката му за неотклонение

Делото срещу 45-годишния Йордан Цветанов от Враца, обвинен че е залял с киселина гадателката Антоанета Тодорова в дома ѝ в пловдивския квартал "Тракия" все още продължава на първа инстанция, макар вече да са минали 3 г. от случилото се. Днес поредното заседание отново беше отложено, тъй като в залата не присъстваха вещите лица, занимаващи се със съдебномедицинската експертиза на нараняванията на жената. В залата не се появи и подсъдимият, който вече не е задържан - съдът е променил мярката му за неотклонение. Следващото заседание беше насрочено за 18 май. Прокурорът обясни пред "24 часа", че по делото не остава друго, освен експертизата.

Ясновидката Тони беше залята с киселина в дома си, където изпълнява и сеансите си, на 14 март 2023 г. Според обвинението Йордан Цветанов бил докаран в Пловдив от съгражданина си Веселин Вълчанов, тогава на 51 г., който паркирал близо до жилищния ѝ комплекс. По-младият мъж, дегизиран с маска, ръкавици и яке с висока яка, влязъл апартамента, а 52-годишната жена го питала с какво да му помогне. "Аз ще ти помогна", отговорил нападателят, залял я с киселина и си тръгнал, след което с Вълчанов се прибрали обратно във Враца.

По-възрастният мъж също беше привлечен към наказателна отговорност, като помагач. Той призна вина и сключи споразумение с прокуратурата, като получи максималната по закон условна присъда от 3 г. с 5-годишен изпитателен срок. Дойде ред да бъде разпитан в качеството му на свидетел, когато единствен подсъдим остана Йордан Цветанов, и първоначално Веселин Вълчанов опита да излъже съда, като твърдеше, че по-младият го помолил да го закара до Града на тепетата на оглед на кола, която искал да купи. След като му напомниха, че лъжесвидетелстването е престъпление, а той е с условна присъда, Вълчанов призна, че целта на посещението била да отидат при ясновидката. По думите му преди това два пъти ходил до Пловдив, за да я сплаши.